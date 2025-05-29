Украинские националисты вывезли детей из Красноармейска без согласия их родителей и готовят город к уличным боям, выстроив линию обороны. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, передает РИА Новости.
«Они уже и органы власти давно вывезли, все необходимые документы, которые они считают важными, они тоже давно вывезли. Они попытались максимально вывезти всех детей, причем как с согласия, так и без согласия родителей. У них там разные процедуры применяются», — отметил он.
Пушилин ссылается на полученную информацию из освобожденных населенных пунктов. Он также пояснил, что ВСУ практически все подготовили для ведения уличных боев. Они, по его словам, выстроили необходимую линию обороны.
В настоящее время за Красноармейск идут тяжелые бои. Этот город для укронацистов является важным логистическим узлом. После того, как российские войска освободят его, то выйдут к западным границам ДНР и получат оперативный простор для продвижения на Запорожье.
Ранее «МК» писал, как экипаж реактивной системы «Град» группировки «Центр» разгромил позиции «вэсэушников» на Красноармейском направлении.