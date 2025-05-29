Заместитель председателя Национального комитета американской Демократической партии Дэвид Хогг в ходе неофициального интервью участникам расследования Project Veritas заявил, что в течение срока правления Джо Байдена наибольшими полномочиями в стране обладал Энтони Бернал — ставленник жены экс-Президента. Подробности приводит издание The Economic Times.
«Он обладал огромной властью… Это было мнимой тайной. Я бы избегал его», — признался Дэвид Хогг журналистам Project Veritas.
Отмечается, что Энтони Бернал являлся старшим советником Джилл Байден в рамках ее статуса Первой леди США. Также он был одним из организаторов избирательной компании самого экс-хозяина Белого дома.
Добытая в рамках независимого журналистского расследования информация о Джо Байдене может сыграть важную роль в рамках проходящей в данный момент профильной проверки американского Сената. Ранее в верхней палате Конгресса США заявили, что собираются установить, являлся ли бывший лидер чьей-либо марионеткой.