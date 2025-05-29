Согласно информации, полученной российскими силовыми структурами со ссылкой на допросы пленных военнослужащих, ранее служивших в украинской пограничной службе, контроль над приграничными районами Украины с Польшей, Румынией и, предположительно, Молдавией частично осуществляется иностранными специалистами.
По их данным, эти представители постепенно смещают линию границы вглубь украинской территории — на некоторых участках на несколько километров. Несмотря на то что они официально не участвуют в боевых действиях, их присутствие позволяет Вооружённым силам Украины перераспределять свои резервы на другие направления.
Также сообщается, что на участок в Сумской области был переброшен 31-й Черновицкий погранотряд, ранее задействованный в охране молдавского участка границы и в операциях по задержанию уклонистов. При этом, по имеющимся сведениям, данный отряд прежде практически не принимал участия в боевых действиях.
Между тем на фоне обсуждений возможного перемирия между Россией и Украиной в рядах украинских войск фиксируются случаи дезертирства и сдачи в плен.