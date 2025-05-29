Пленные из ВСУ говорят о контроле границ Украины иностранными специалистами

По их данным, эти представители постепенно смещают линию границы вглубь украинской территории — на некоторых участках на несколько километров. Несмотря на то что они официально не участвуют в боевых действиях, их присутствие позволяет Вооружённым силам Украины перераспределять свои резервы на другие направления.