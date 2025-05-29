Российские бойцы «дарили» аудиоколонки ради сохранения жизни ВСУ

Перед началом штурма Богдановки в ДНР российские войска призывали противника сдаться. Делалось это при помощи разбрасываемых при помощи БПЛА листовок, а также аудиоколонок, рассказал командир штурмового отряда ВС РФ Денис Деревин, передает РИА Новости.
«С нашей стороны были разработаны и применены средства сброса листовок на противника. Также мы разработали уже сами внутри сброс колонок с призывами сдаться перед началом штурмовых действий либо опорного пункта, либо населенного пункта», — пояснил военнослужащий.
Однако противник отказывался сдаваться в плен и насмерть вгрызался в свои позиции. Пытался сопротивляться, контратаковать. Но российские штурмовики уничтожили украинских боевиков и зачистили от них донецкую Богдановку.
Ранее Деревин рассказал, как несколько человек из его подразделения четверо суток сидели неподалеку от позиций ВСУ и передавали разведданные перед штурмом Богдановки. После того, как была получена информация о расположении позиций противника, ВС РФ пошли в атаку.