Российские бойцы «дарили» аудиоколонки ради сохранения жизни ВСУ

Ранее Деревин рассказал, как несколько человек из его подразделения четверо суток сидели неподалеку от позиций ВСУ и передавали разведданные перед штурмом Богдановки. После того, как была получена информация о расположении позиций противника, ВС РФ пошли в атаку.