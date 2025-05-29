«Слишком большой»: Трамп пожаловался на подаренный ему дорогостоящий лайнер

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал новую оценку личному самолету, подаренному руководством Государства Катар. Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на состоявшийся брифинг американского лидера.
«Откровенно говоря, он слишком большой», — процитировали Дональда Трампа в газете.
Глава Овального кабинета добавил, что на данный момент продолжается переоснащение самолета в соответствии с действующим в стране регламентом. В Guardian отметили, что в будущем лайнер сможет стать президентским «Бортом № 1».
Реактивный Boeing 747 был передан властями Государства Катар американскому лидеру в конце мая текущего года. С того момента в США продолжается скандал, вызванный обвинениями оппонентов Дональда Трампа в принятии Президентом де-факто «подкупа».