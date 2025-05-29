CNN: решение суда США не отменяет пошлины на импорт авто, стали и алюминия

Федеральный суд США по вопросам международной торговли вынес решение о приостановке действия распоряжения бывшего президента Дональда Трампа по введению ряда импортных пошлин.
Однако это постановление не распространяется на тарифы, касающиеся ввоза автомобилей, автозапчастей, стали и алюминия. Об этом сообщает телекомпания CNN.
Согласно пояснениям телеканала, не затронутые решением пошлины были установлены на основании Закона о расширении торговли, тогда как суд рассмотрел меры, принятые в рамках Закона об экономических полномочиях в условиях международной чрезвычайной ситуации.
Суд пришёл к выводу, что Трамп превысил предоставленные в рамках этого закона полномочия. Таким образом, решение суда касается, в частности, 30-процентных тарифов на китайскую продукцию, 25-процентных пошлин на некоторые товары из Мексики и Канады, а также универсальных тарифов в размере 10%.
Ранее Дональд Трамп пригрозил ввести 25% пошлины на iPhone, произведенные за пределами США, из-за решения гендиректора Apple Тима Кука пропустить поездку президента на Ближний Восток.