Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: решение суда США не отменяет пошлины на импорт авто, стали и алюминия

Данные пошлины вводились в соответствии с Законом о расширении торговли.

Источник: Аргументы и факты

Федеральный суд США по вопросам международной торговли вынес решение о приостановке действия распоряжения бывшего президента Дональда Трампа по введению ряда импортных пошлин.

Однако это постановление не распространяется на тарифы, касающиеся ввоза автомобилей, автозапчастей, стали и алюминия. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Согласно пояснениям телеканала, не затронутые решением пошлины были установлены на основании Закона о расширении торговли, тогда как суд рассмотрел меры, принятые в рамках Закона об экономических полномочиях в условиях международной чрезвычайной ситуации.

Суд пришёл к выводу, что Трамп превысил предоставленные в рамках этого закона полномочия. Таким образом, решение суда касается, в частности, 30-процентных тарифов на китайскую продукцию, 25-процентных пошлин на некоторые товары из Мексики и Канады, а также универсальных тарифов в размере 10%.

Ранее Дональд Трамп пригрозил ввести 25% пошлины на iPhone, произведенные за пределами США, из-за решения гендиректора Apple Тима Кука пропустить поездку президента на Ближний Восток.