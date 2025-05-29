CNN: решение суда США не отменяет пошлины на импорт авто, стали и алюминия

Суд пришёл к выводу, что Трамп превысил предоставленные в рамках этого закона полномочия. Таким образом, решение суда касается, в частности, 30-процентных тарифов на китайскую продукцию, 25-процентных пошлин на некоторые товары из Мексики и Канады, а также универсальных тарифов в размере 10%.