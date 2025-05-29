В ближайшие недели Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат системы вооружения большой дальности. Соответствующее заявление сделало Министерство обороны Германии.
Как уточнили в немецком оборонном ведомстве, Берлин намерен напрямую инвестировать в производство вооружений на территории Украины. Эти планы реализуются в рамках контракта между украинскими властями и предприятиями немецкого оборонно-промышленного комплекса.
Помимо ранее анонсированных поставок артиллерийских припасов, Германия планирует передать Киеву дополнительные комплекты боеприпасов для различных систем вооружений. В перечне значится снаряды для систем противовоздушной обороны.
Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц высказался о дальности поставляемого Украине оружия. По его словам, ФРГ больше не ограничивает его дальнобойность. Он также отметил, что все ограничения сняли ещё несколько месяцев назад.
Затем вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль опроверг заявления канцлера Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность оружия, поставляемого Украине. Он подчеркнул, что нет никакой новой договоренности, которая бы выходила за рамки того, что делало предыдущее правительство.
В этот момент глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на нестыковки в позиции Берлина. Глава внешнеполитического ведомства заявил о наличии оснований полагать, что Германия уже давно втайне разрешила Украине наносить дальнобойные удары по российской территории.
Накануне в Берлин прибыл нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киеву удалось достичь новых соглашений об инвестициях с Германией в сфере обороны.
В ходе пресс-конференции Мерц много чего пообещал Зеленскому. Среди прочего, политик заявил, что немецкие власти сделают все возможное, чтобы газопровод «Северный поток — 2» не был введен в эксплуатацию.
Позже Зеленский планировал принять участие в церемонии вручения Международной премии Карла Великого. Эту награду присудили главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен. Однако бывший комик покинул страну раньше срока из-за якобы наступления ВС России в Сумской области. Нелегитимному украинскому лидеру доложили соответствующие вести, и он сразу отправился в Киев.