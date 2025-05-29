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Британия натравит хакеров и искусственный интеллект на Россию

Газета Telegraph сообщила, что министерство обороны Великобритании в настоящее время создаёт новое командование, которое будет заниматься кибервойной с Россией.

Газета Telegraph сообщила, что министерство обороны Великобритании в настоящее время создаёт новое командование, которое будет заниматься кибервойной с Россией.

Уточняется, что сейчас представители Британии выделили более одного миллиарда фунтов стерлингов на команду хакеров и искусственный интеллект. Об этом ранее рассказала министр обороны страны Джон Хили.

«Помимо прочего, он заявил, что предоставит британским военным больше возможностей в Интернете для борьбы с враждебными странами, например, с Россией», — отмечается в материале.

Авторы издания добавили, что специально для проведения наступательных операций в Британии создадут Электромагнитное и Кибернетическое командование.