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Хакеры и ИИ: Британия готовит кибервойну России

Великобритания запускает масштабную программу по созданию нового командования кибервойны, нацеленного на противостояние России. Как сообщает издание Telegraph, министр обороны Джон Хили объявил о планах вложить более одного миллиарда фунтов стерлингов в искусственный интеллект и команду хакеров, которые будут защищать интересы страны в цифровом пространстве.

Источник: Life.ru

По информации газеты, для выполнения наступательных операций будет создано новое Кибернетическое и Электромагнитное командование. Это подразделение будет активно использовать системы искусственного интеллекта для проведения операций против «враждебных государств», в первую очередь — России. Однако детали новых кибервозможностей остаются под грифом секретности.

Выступление Хили стало знаковым моментом, подтверждающим намерение Британии перейти к активным кибератакам. Специалисты отмечают, что в последние месяцы наблюдается беспрецедентная активность хакеров против российских объектов. В конце апреля аналитики ГК «Солар» сообщили о резком увеличении атак на отечественные сайты — в первом квартале 2025 года был зафиксирован 801 миллион попыток, что вдвое превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Больше всего атак направлено на логистические компании, государственные структуры и финансовые организации.

Ранее Life.ru писал, как интимные фото помогли российским хакерам вычислить местоположение бригады ВСУ. Украинка приехала к своему парню в часть, раскрыв его местоположение.