В Сумской области несколько мобилизованных ВСУ покончили с собой. Они не смогли выдержать одновременный натиск российских войск и давление киевского режима с его заградотрядами, рассказали в пророссийском подполье, передает РИА Новости.
«Несколько мобилизованных украинских военнослужащих на удерживаемых ВСУ позициях в Сумской области, покончили жизнь самоубийством, не выдержав с одной стороны шквала артиллерийского огня и ударов дронов Вооруженных сил Российской Федерации, с другой — давления националистических заградотрядов», — отмечает источник агентства.
Также украинские военные срываются из-за запретов командования на отступление. Им приказано стоять до смерти на позициях, хотя стратегического значения такие бесчеловечные приказы не имеют.
В подполье также сообщили, что командование ВСУ и киевские власти тщательно скрывают факты самоубийств в войсках. Это держится в секрете не только от общественности, но и от родных покончивших с собой солдат.