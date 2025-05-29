В Европе жестко ответили на заявление о победе России

Отставной коммодор ВМФ Великобритании Стив Джереми в социальных сетях заявил, что коллективный Запад уже не сможет остановить Россию даже в том случае, если он полноценно вступит в конфликт на Украине.
«Россию уже ничто не остановит. Даже если Североатлантический альянс вступит в украинский конфликт, у западных стран нет военных, чтобы что-то противопоставить России», — отметил Джереми.
По его словам, у западных стран нет стратегического мышления. Именно поэтому все неудачи не воспринимаются в качестве материала для анализа. Британский военный добавил, что НАТО руководствуется различными политическими нарративами, а РФ — стратегическим планированием.
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