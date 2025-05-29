«Мы допускаем ошибку, демонстрируя в отношении Евросоюза максимальную деликатность. Европейские политики называют нас врагами, а мы их в ответ вежливо призываем к здравому смыслу. Иногда нужно быть жестче», — заявил Ордуханян «Ридусу». Такое мнение эксперт высказал, комментируя недавнее заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян о возможных ударах по Берлину в случае атаки на Москву с помощью немецких ракет Taurus.