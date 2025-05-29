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Маск поблагодарил Трампа за возможность сократить расходы государства

Он также отметил, что миссия DOGE со временем будет только укрепляться.

Источник: Аргументы и факты

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что срок его работы на посту специального государственного служащего в Департаменте государственной эффективности США (DOGE) подходит к завершению.

Об этом он сообщил в социальной сети X*, поблагодарив бывшего президента Дональда Трампа за возможность принять участие в сокращении избыточных государственных расходов.

Маск также выразил уверенность в дальнейшем усилении роли DOGE и развитии его миссии. Ранее издание The Washington Post сообщало, что бизнесмен намерен сосредоточиться на своих компаниях — Tesla и SpaceX, что стало одной из причин его отхода от участия в политике.

Прежле Маск заявил, что разочарован новым бюджетным законопроектом Трампа.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.