Маск поблагодарил Трампа за возможность сократить расходы государства

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что срок его работы на посту специального государственного служащего в Департаменте государственной эффективности США (DOGE) подходит к завершению.
Об этом он сообщил в социальной сети X*, поблагодарив бывшего президента Дональда Трампа за возможность принять участие в сокращении избыточных государственных расходов.
Маск также выразил уверенность в дальнейшем усилении роли DOGE и развитии его миссии. Ранее издание The Washington Post сообщало, что бизнесмен намерен сосредоточиться на своих компаниях — Tesla и SpaceX, что стало одной из причин его отхода от участия в политике.
Прежле Маск заявил, что разочарован новым бюджетным законопроектом Трампа.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.