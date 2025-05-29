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РИАН: Сдающие позиции под Сумами военные ВСУ кончают с собой под давлением Киева

Мобилизованные военные ВСУ сводят счёты с жизнью в Сумской области. Они не выдерживают нарастающего давления со стороны киевских властей и националистических заградотрядов. Об этом сообщают участники антифашистского подполья на Украине.

Источник: Life.ru

«Несколько мобилизованных украинских военнослужащих на удерживаемых ВСУ позициях в Сумской области покончили жизнь самоубийством, не выдержав с одной стороны шквала артиллерийского огня и ударов дронов Вооружённых сил Российской Федерации, с другой — давления националистических заградотрядов и бесчеловечных приказов киевского командования, запрещавших военным отступление», — приводит комментарий источника агентство РИА «Новости».

Кроме того, источник отметил, что украинские власти скрывают случаи суицидов от общественности и родственников погибших военных.

Как сообщал Life.ru, российские войска уже освободили Константиновку в Сумской области. Это небольшое приграничное село расположено близ дороги, ведущей к Писаревке и Юнаковке. Если наступление продолжится в этом направлении, то вскоре флаг России поднимут над Андреевкой и Кондратовкой.