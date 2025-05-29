Как сообщал Life.ru, российские войска уже освободили Константиновку в Сумской области. Это небольшое приграничное село расположено близ дороги, ведущей к Писаревке и Юнаковке. Если наступление продолжится в этом направлении, то вскоре флаг России поднимут над Андреевкой и Кондратовкой.