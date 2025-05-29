КНДР завершила реконструкцию железнодорожной станции Туманган у границы РФ

Отметим, что это единственный переход с Корейских государственных железных дорог на сеть РЖД. Северокорейскую станцию Туманган и российскую станцию Хасан соединяет Мост Дружбы — единственный на сегодняшний день мост через реку Туманную на границе России и КНДР.