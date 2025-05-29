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КНДР завершила реконструкцию железнодорожной станции Туманган у границы РФ

После реконструкции открылась станция Туманган в КНДР.

Источник: Аргументы и факты

КНДР завершила реконструкцию железнодорожной станции Туманган рядом с российской границей, передает ЦТАК.

Церемония ввода в эксплуатацию станции состоялась 28 мая. В ней участвовали ответственный секретарь комитета Трудовой партии КНДР города Расон Син Ён Чхоль, председатель Народного комитета города Син Чхан Иль, министр железнодорожного транспорта Кук Мён Хо, а также другие руководители железнодорожного транспортного сектора, сотрудники станции, строители и трудящиеся города.

Отмечается, что станция Туманган обустроена в соответствии со миссией пограничного транспортного узла.

Отметим, что это единственный переход с Корейских государственных железных дорог на сеть РЖД. Северокорейскую станцию Туманган и российскую станцию Хасан соединяет Мост Дружбы — единственный на сегодняшний день мост через реку Туманную на границе России и КНДР.

В марте посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора сообщал, что Россия и КНДР построят мост через реку Туманная. Позже на церемонии начала строительства моста полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев назвал этот мост дорогой дружбы.

Сообщалось также, что 26 мая в Пхеньян прибыла делегация МВД России во главе с заместителем руководителя ведомства Виталием Шуликом.