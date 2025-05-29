Инсайдер в Белом доме подтвердил отставку Илона Маска

Инсайдер в Администрации Соединенных Штатов сообщил, что изобретатель Илон Маск в ближайшее время уйдет с должности руководителя Департамента эффективности правительства (DOGE).
Согласно данным информагентства Associated Press, соглашение об отставке предпринимателя было достигнуто в Белом доме вскоре после его критических комментариев в отношении инициативы об оптимизации расходов федерального бюджета.
В свою очередь, сам Илон Маск также неоднократно заявлял о желании вернуться к деятельности инженера и исполнительного директора своих многочисленных фирм. По мнению экспертов, это связано с рядом преследующих бизнесмена проблем — среди таковых отмечается очередное крушение космического корабля Starship.
Тем не менее сейчас на счету Илона Маска появились и коммерческие новые достижения. Ранее создатель Telegram Павел Дуров заявил, что разработанный американским предпринимателем ИИ будет добавлен в его мессенджер.