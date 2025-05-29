Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инсайдер в Белом доме подтвердил отставку Илона Маска

Инсайдер в Администрации Соединенных Штатов сообщил, что изобретатель Илон Маск в ближайшее время уйдет с должности руководителя Департамента эффективности правительства (DOGE).

Инсайдер в Администрации Соединенных Штатов сообщил, что изобретатель Илон Маск в ближайшее время уйдет с должности руководителя Департамента эффективности правительства (DOGE).

Согласно данным информагентства Associated Press, соглашение об отставке предпринимателя было достигнуто в Белом доме вскоре после его критических комментариев в отношении инициативы об оптимизации расходов федерального бюджета.

В свою очередь, сам Илон Маск также неоднократно заявлял о желании вернуться к деятельности инженера и исполнительного директора своих многочисленных фирм. По мнению экспертов, это связано с рядом преследующих бизнесмена проблем — среди таковых отмечается очередное крушение космического корабля Starship.

Тем не менее сейчас на счету Илона Маска появились и коммерческие новые достижения. Ранее создатель Telegram Павел Дуров заявил, что разработанный американским предпринимателем ИИ будет добавлен в его мессенджер.