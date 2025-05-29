Инсайдер в Белом доме подтвердил отставку Илона Маска

В свою очередь, сам Илон Маск также неоднократно заявлял о желании вернуться к деятельности инженера и исполнительного директора своих многочисленных фирм. По мнению экспертов, это связано с рядом преследующих бизнесмена проблем — среди таковых отмечается очередное крушение космического корабля Starship.