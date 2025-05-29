Как сообщили РИА Новости представители подпольных антифашистских структур, причиной трагедий стало многослойное давление: интенсивные артиллерийские обстрелы и атаки беспилотников со стороны российских войск, а также жесткое принуждение со стороны националистических заградотрядов и командования в Киеве, запрещавшего отступление даже в критических условиях.