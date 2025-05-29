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Мобилизованные в ВСУ в Сумской области кончают с собой из-за давления Киева

Он уточнил, что украинские власти скрывают факты суицида от общественности и родных покончивших с собой военных.

Источник: Аргументы и факты

В Сумской области зафиксированы случаи самоубийства среди мобилизованных военнослужащих Вооружённых сил Украины.

Как сообщили РИА Новости представители подпольных антифашистских структур, причиной трагедий стало многослойное давление: интенсивные артиллерийские обстрелы и атаки беспилотников со стороны российских войск, а также жесткое принуждение со стороны националистических заградотрядов и командования в Киеве, запрещавшего отступление даже в критических условиях.

По словам источника, на военнослужащих оказывалось психологическое и физическое давление, которое, в условиях продолжающихся боевых действий, привело к нервному срыву и последующим трагическим решениям.

Кроме того, собеседник отметил, что информация о подобных инцидентах тщательно скрывается украинскими властями как от общественности, так и от семей погибших.

Ранее стало известно, что на фоне обсуждений возможного перемирия между Россией и Украиной в рядах украинских войск фиксируются случаи дезертирства и сдачи в плен.