В Сумской области зафиксированы случаи самоубийства среди мобилизованных военнослужащих Вооружённых сил Украины.
Как сообщили РИА Новости представители подпольных антифашистских структур, причиной трагедий стало многослойное давление: интенсивные артиллерийские обстрелы и атаки беспилотников со стороны российских войск, а также жесткое принуждение со стороны националистических заградотрядов и командования в Киеве, запрещавшего отступление даже в критических условиях.
По словам источника, на военнослужащих оказывалось психологическое и физическое давление, которое, в условиях продолжающихся боевых действий, привело к нервному срыву и последующим трагическим решениям.
Кроме того, собеседник отметил, что информация о подобных инцидентах тщательно скрывается украинскими властями как от общественности, так и от семей погибших.
Ранее стало известно, что на фоне обсуждений возможного перемирия между Россией и Украиной в рядах украинских войск фиксируются случаи дезертирства и сдачи в плен.