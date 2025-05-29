Илон Маск сообщил об уходе из правительства США

Решение Маска завершить работу в администрации Трампа связано не только с критикой законопроекта. В последнее время он все чаще выражал намерение сократить политическую активность и сосредоточиться на управлении бизнесом. На прошлой неделе он заявил, что продолжит возглавлять Tesla и планирует усилить контроль за ее операционной деятельностью.