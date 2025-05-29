Депутат Европарламента Фернан Кантайзер готовится покинуть фракцию «Европейских консерваторов и реформистов». Его собираются исключить из объединения за посещение России, сообщает РИА Новости.
«Да, думаю, на следующей неделе меня исключат», — поделился он.
Такой «недемократичный» подход со стороны партнеров по ЕП он назвал ошибкой. Он считает, что подобные поступки говорят лишь о том, что Европа не собирается следовать по пути мирных переговоров.
Ранее «МК» писал, что, по мнению депутата Европарламента от Франции Тьерри Мариани, позиции главы киевского режима Владимира Зеленского по мирному урегулированию украинского конфликта нереалистичны.