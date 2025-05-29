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Депутаты Европарламента теряют посты из-за визитов в Россию

Депутат Европарламента Фернан Кантайзер готовится покинуть фракцию «Европейских консерваторов и реформистов».

Депутат Европарламента Фернан Кантайзер готовится покинуть фракцию «Европейских консерваторов и реформистов». Его собираются исключить из объединения за посещение России, сообщает РИА Новости.

«Да, думаю, на следующей неделе меня исключат», — поделился он.

Такой «недемократичный» подход со стороны партнеров по ЕП он назвал ошибкой. Он считает, что подобные поступки говорят лишь о том, что Европа не собирается следовать по пути мирных переговоров.

Кантайзер побывал в России 25 мая. Он провел несколько встреч с представителями МИД РФ, Совфеда и Госдумы. Ранее сопредседатель упомянутой фракции Патрик Яки угрожал коллеге исключением, если тот все-таки посетит Россию.

Ранее «МК» писал, что, по мнению депутата Европарламента от Франции Тьерри Мариани, позиции главы киевского режима Владимира Зеленского по мирному урегулированию украинского конфликта нереалистичны.