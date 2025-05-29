ВС РФ сбрасывали бойцам ВСУ колонки с призывом сдаться перед штурмом Богдановки

Несмотря на это, украинские военные не сдались и продолжали оказывать сопротивление. Однако штурмовые группы ВС РФ успешно справились с задачей и уничтожили противника. Деревин также добавил, что ВСУ предпринимали попытки контратаковать уже занятые российскими войсками позиции, но все их усилия оказались тщетными.