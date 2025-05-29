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ВС РФ сбрасывали бойцам ВСУ колонки с призывом сдаться перед штурмом Богдановки

Перед началом штурма Богдановки в ДНР российские войска использовали необычную тактику — они сбрасывали на позиции ВСУ аудиоколонки с призывами к сдаче в плен. Об этом рассказал командир штурмового взвода 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Денис Деревин.

Источник: Life.ru

По словам Деревина, данный метод был частью комплексной стратегии, направленной на психологическое давление на противника.

«Мы разработали и применили средства сброса листовок, а также колонок с призывами сдаться перед началом штурмовых действий», — сообщил он РИА «Новости».

Несмотря на это, украинские военные не сдались и продолжали оказывать сопротивление. Однако штурмовые группы ВС РФ успешно справились с задачей и уничтожили противника. Деревин также добавил, что ВСУ предпринимали попытки контратаковать уже занятые российскими войсками позиции, но все их усилия оказались тщетными.

«Были случаи, когда противник отходил, но затем перегруппировывался и пытался выбить наше подразделение с занятого опорного пункта», — уточнил командир.

В итоге, по информации Министерства обороны России, населённый пункт Богдановка был освобожден от ВСУ 24 апреля.

Накануне министр обороны страны Андрей Белоусов объявил о масштабном наступлении Армии России в зоне спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что российские подразделения ведут активные боевые действия практически на всех направлениях фронта.