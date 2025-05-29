Украинские националисты существенно нарастили группировку ВСУ на Сумском направлении, перебросив туда порядка девяти воинских соединений. Об этом со ссылкой на собственные источники в силовых структурах сообщает ТАСС.
Командование ВСУ отправило на усиление механизированные, десантно-штурмовые бригады, тероборону и пограничников. Также был замечен признанный в РФ террористическим нацбат «Андар».
«Противник сосредоточил на сумском направлении довольно-таки большую группировку, представленную как механизированными бригадами (21, 41 и 67 омбр), так и элитными десантно-штурмовыми подразделениями (79, 82, 95 одшбр, 78 одшп)», — поделился источник.
Тероборону, по данным собеседника агентства, представляют 103-я и 129-я бригады. Также переброшен 5-й погранотряд, который доукомплектовали другими подразделениями. Отправлена по Сумы и так называемая медийная 47-я омбр и ряд других соединений.
Ранее «МК» сообщал, что в Сумской области несколько мобилизованных в ряды ВСУ покончили с собой. Причиной тому стал запрет командования на отступление. Киевские власти тщательно скрывают факты суицида в войсках.