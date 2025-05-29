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ВСУ усилили Сумское направление элитными и медийными бригадами

Украинские националисты существенно нарастили группировку ВСУ на Сумском направлении, перебросив туда порядка девяти воинских соединений.

Украинские националисты существенно нарастили группировку ВСУ на Сумском направлении, перебросив туда порядка девяти воинских соединений. Об этом со ссылкой на собственные источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

Командование ВСУ отправило на усиление механизированные, десантно-штурмовые бригады, тероборону и пограничников. Также был замечен признанный в РФ террористическим нацбат «Андар».

«Противник сосредоточил на сумском направлении довольно-таки большую группировку, представленную как механизированными бригадами (21, 41 и 67 омбр), так и элитными десантно-штурмовыми подразделениями (79, 82, 95 одшбр, 78 одшп)», — поделился источник.

Тероборону, по данным собеседника агентства, представляют 103-я и 129-я бригады. Также переброшен 5-й погранотряд, который доукомплектовали другими подразделениями. Отправлена по Сумы и так называемая медийная 47-я омбр и ряд других соединений.

Ранее «МК» сообщал, что в Сумской области несколько мобилизованных в ряды ВСУ покончили с собой. Причиной тому стал запрет командования на отступление. Киевские власти тщательно скрывают факты суицида в войсках.