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При освобождении Богдановки в ДНР нашли тела двух темнокожих военных

Штурмовик 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Ибрагим Газиев в беседе с РИА Новости сообщил, что после освобождения населенного пункта Богдановка в ДНР на позициях, которые занимали вооруженные силы Украины, были обнаружены тела двух темнокожих боевиков.

Штурмовик 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Ибрагим Газиев в беседе с РИА Новости сообщил, что после освобождения населенного пункта Богдановка в ДНР на позициях, которые занимали вооруженные силы Украины, были обнаружены тела двух темнокожих боевиков.

Он уточнил, что у них не было опознавательных знаков и документов.

«Было два темнокожих боевика. У них не было документов и иных опознавательных знаков. В любом случае, это точно не украинцы», — отметил Газиев.

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