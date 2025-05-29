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В США неожиданно высказались о союзе Китая и России

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале сообщил, что Соединенные Штаты Америки своими ошибочными действиями на Украине и Европе допустили сближение Китая и России.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале сообщил, что Соединенные Штаты Америки своими ошибочными действиями на Украине и Европе допустили сближение Китая и России.

По его словам, конфликт на Украине вредит США по двум причинам: Вашингтон не может сосредоточить свое внимание на азиатском регионе, а Россия и Китай в это время укрепляют свои связи.

«Продолжение украинского конфликта нерационально для Америки, и поэтому мы оказались в таком печальном положении», — отметил Миршаймер.

Он добавил, что американские власти совершили ошибку на Украине. Они вместо того, чтобы обратить внимание на Китай, приложили все усилия для того, чтобы спровоцировать Россию.

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