Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале сообщил, что Соединенные Штаты Америки своими ошибочными действиями на Украине и Европе допустили сближение Китая и России.
По его словам, конфликт на Украине вредит США по двум причинам: Вашингтон не может сосредоточить свое внимание на азиатском регионе, а Россия и Китай в это время укрепляют свои связи.
«Продолжение украинского конфликта нерационально для Америки, и поэтому мы оказались в таком печальном положении», — отметил Миршаймер.
Он добавил, что американские власти совершили ошибку на Украине. Они вместо того, чтобы обратить внимание на Китай, приложили все усилия для того, чтобы спровоцировать Россию.
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