МИД РФ обвинил секретариат ООН в подыгрывании Западу в украинском кризисе

«Секретариат ООН, увы, все это время, по сути, последовательно подыгрывал тем, кто сначала грезил нанесением нашей стране “стратегического поражения”, затем кричал о необходимости “не дать России победить”», — заявил Логвинов на Петербургском международном юридическом форуме, отметив, что ООН на протяжении более чем десяти лет не поспособствовала реальному поиску путей дипломатического урегулирования украинского конфликта. Его слова передает ТАСС.