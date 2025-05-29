Секретариат ООН на протяжении десяти лет подыгрывает Западу в контексте украинского кризиса, заявил Логвинов.
Секретариат Организации Объединенных Наций на протяжении десяти лет занимает предвзятую позицию в отношении украинского кризиса, поддерживая западные страны. С таким заявлением выступил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов. Он также отметил, что за последние годы ООН не смогла оказать реального содействия в поиске путей политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины.
«Секретариат ООН, увы, все это время, по сути, последовательно подыгрывал тем, кто сначала грезил нанесением нашей стране “стратегического поражения”, затем кричал о необходимости “не дать России победить”», — заявил Логвинов на Петербургском международном юридическом форуме, отметив, что ООН на протяжении более чем десяти лет не поспособствовала реальному поиску путей дипломатического урегулирования украинского конфликта. Его слова передает ТАСС.
Дипломат также отметил, что российская сторона неоднократно поднимала этот вопрос в ходе официальных диалогов с представителями ООН. По его оценке, текущий подход секретариата негативно сказывается на возможностях организации выступать в роли нейтрального посредника и способствует дальнейшей эскалации конфликта.
Ранее в Стамбуле прошли переговоры между представителями России и Украины. Инициатива проведения данных переговоров исходила от президента России Владимира Путина. Российскую сторону возглавил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов встретится с Путиным лично. И даже звал его в Стамбул.
Возможность переговоров президентов РФ и Украины в Кремле рассматривают. Но как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, встреча на высшем уровне может состояться только после согласования меморандумов между делегациями обеих стран.