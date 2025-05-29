Более 300 жилых и 55 коммерческих помещений: появились подробности иска к экс-мэру Николаеву

Кроме сотен квартир, в перечень арестованного имущества входят: 266 машино-мест, шесть земельных участков, 15 зданий, четыре объекта незавершенного строительства, одно морское судно, 55 коммерческих помещений. Арестованы имущества и счета трёх физических лиц (Николаева В. В., Николаевой Р. С., Николаевой В. В., Забелиной Е. В.), 16 юридических лиц, включая доли в уставных капиталах (общества с ограниченной ответственностью: «АСТИРИС», «Интеб», «Атлантикс», «Инвестстрой», «Альянс», «Владпроект-сервис», «Гранд», «Империал», «Инвест Групп», «Камелот», «Капитал», «Мистраль ДВ», «Партнер», «Трансриэлти», «Стингер», «Реал-Сервис»).
Бизнес-империя Николаева попала под прицел правоохранительных органов в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства. Имущество, полученное незаконным путём, должно быть изъято в пользу государства.
Напоминаем, также происходит изъятие живописного и выгодно расположенного земельного участка в «жемчужине приморского туризма» Андреевке у депутата краевого парламента Джамбулата Текиева. Ответчиками по делу проходят Хасанского муниципального округа и ООО «Одиссей», аффилированное с Текиевым.