Силы ПВО России за ночь сбили 48 украинских дронов

Наибольшее количество сбитых дронов было зафиксировано в Белгородской области — здесь удалось нейтрализовать 30 беспилотников. По четыре дрона были уничтожены в Орловской и Рязанской областях, а также в Крыму. В Московском регионе сбили три БПЛА, в Брянской области — два, и один дрон был ликвидирован в Тамбовской области.