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Силы ПВО России за ночь сбили 48 украинских дронов

В Минобороны России сообщили, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны страны успешно ликвидировали 48 украинских беспилотных летательных аппаратов. По информации ведомства, атаки были отражены в семи регионах.

Источник: Life.ru

«С 20:00 по московскому времени 28 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 48 БПЛА украинского производства», — говорится в официальном сообщении МО РФ.

Наибольшее количество сбитых дронов было зафиксировано в Белгородской области — здесь удалось нейтрализовать 30 беспилотников. По четыре дрона были уничтожены в Орловской и Рязанской областях, а также в Крыму. В Московском регионе сбили три БПЛА, в Брянской области — два, и один дрон был ликвидирован в Тамбовской области.

Украинские вооружённые силы продолжают регулярно пытаться атаковать российские объекты с помощью дронов, нацеливаясь на приграничные и центральные регионы страны. Ночью обломки вражеского БПЛА задели жилой дом на юго-западе Москвы. Жильцы серьёзно не пострадали.