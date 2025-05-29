Силы ПВО России за ночь сбили 48 украинских дронов

«С 20:00 по московскому времени 28 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 48 БПЛА украинского производства», — говорится в официальном сообщении МО РФ.
Наибольшее количество сбитых дронов было зафиксировано в Белгородской области — здесь удалось нейтрализовать 30 беспилотников. По четыре дрона были уничтожены в Орловской и Рязанской областях, а также в Крыму. В Московском регионе сбили три БПЛА, в Брянской области — два, и один дрон был ликвидирован в Тамбовской области.
Украинские вооружённые силы продолжают регулярно пытаться атаковать российские объекты с помощью дронов, нацеливаясь на приграничные и центральные регионы страны. Ночью обломки вражеского БПЛА задели жилой дом на юго-западе Москвы. Жильцы серьёзно не пострадали.