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Марочко сообщил об уничтожении украинских дотов

Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости сообщил, что российские военные уничтожили три украинских дота и продвинулись у села Петровское в ЛНР.

Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости сообщил, что российские военные уничтожили три украинских дота и продвинулись у села Петровское в ЛНР.

По его словам, в ходе активных боевых действий, российские военнослужащие уничтожили три долговременные огневые точки ВСУ, которые располагались северо-западнее Петровского.

«Помимо прочего, бойцам ВС РФ удалось продвинуться к украинским позициям восточнее от данного населенного пункта», — отметил Марочко.

Он уточнил, что также у российских военных есть успехи в продвижении вдоль реки Текуч в направлении Петровского.

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