Маск сообщил, что его работа госслужащим «подходит к концу»

Маск поблагодарил президента США Дональда Трампа за «возможность сократить неэффективные расходы».
«Миссия DOGE со временем будет только укрепляться, поскольку она становится образом жизни всего правительства», — уверен он.
На прошлой неделе богатейший человек мира (Forbes оценивает его состояние в $428,6 млрд), на фоне падения акций Tesla сообщил, что сосредоточится на управлении компанией и в будущем будет тратить «гораздо меньше» времени на политику, поскольку, по его мнению, и так сделал уже достаточно. До этого он обещал, что сократит рабочее время на посту госслужащего до одного-двух дней в неделю, а руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс говорила, что предприниматель практически перешел на удаленную работу в DOGE. Маск является генеральным директором Tesla с 2008 года и ее крупнейшим акционером с долей 13%.
The Washington Post со ссылкой на источники писала, что на решение Маска повлияло разочарование из-за недостаточных результатов, а также обеспокоенность собственной безопасностью. «Политика на Капитолийском холме больше не имеет эффекта. Теперь, когда мы немного выиграли времени, давайте просто вернемся к полетам на Марс», — рассказал один из собеседников.
«Мне не нужен Илон ни для чего, кроме того, что он мне нравится. Но я говорю вам, этот парень, этот парень проделал фантастическую работу. Мне не нужна его машина [Tesla], хотя я купил одну», — утверждал Трамп.
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