Маск сообщил, что его работа госслужащим «подходит к концу»

На прошлой неделе богатейший человек мира (Forbes оценивает его состояние в $428,6 млрд), на фоне падения акций Tesla сообщил, что сосредоточится на управлении компанией и в будущем будет тратить «гораздо меньше» времени на политику, поскольку, по его мнению, и так сделал уже достаточно. До этого он обещал, что сократит рабочее время на посту госслужащего до одного-двух дней в неделю, а руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс говорила, что предприниматель практически перешел на удаленную работу в DOGE. Маск является генеральным директором Tesla с 2008 года и ее крупнейшим акционером с долей 13%.