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«Оруэлловская Океания»: в МИД РФ дали резкую оценку курсу Евросоюза

Глава департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Кирилл Логвинов заявил, что антироссийский курс функционеров Евросоюза ведет к эскалации конфликта на Украине.

Глава департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Кирилл Логвинов заявил, что курс антироссийский курс функционеров Евросоюза ведет к эскалации конфликта на Украине. Свою позицию он аргументировал в рамках интервью ТАСС.

«ЕС сегодня — это оруэлловская Океания… Поэтому правильнее говорить о роли ЕС в разжигании и эскалации украинского конфликта. Причем отнюдь не гипотетической», — объяснил Кирилл Логвинов ТАСС.

Дипломат добавил, что наднациональные структуры Евросоюза своей антироссийской санкционной политикой ставят под угрозу достойный уровень жизни граждан стран объединения, а также другие успехи процесса «евроинтеграции».

С мнением своего коллеги согласен и глава российского МИД. Ранее, комментируя поставки немецкого вооружения боевикам ВСУ, Сергей Лавров напомнил руководству Германии о «крахе» их страны в XX веке.