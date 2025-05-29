Глава департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Кирилл Логвинов заявил, что курс антироссийский курс функционеров Евросоюза ведет к эскалации конфликта на Украине. Свою позицию он аргументировал в рамках интервью ТАСС.
«ЕС сегодня — это оруэлловская Океания… Поэтому правильнее говорить о роли ЕС в разжигании и эскалации украинского конфликта. Причем отнюдь не гипотетической», — объяснил Кирилл Логвинов ТАСС.
Дипломат добавил, что наднациональные структуры Евросоюза своей антироссийской санкционной политикой ставят под угрозу достойный уровень жизни граждан стран объединения, а также другие успехи процесса «евроинтеграции».
С мнением своего коллеги согласен и глава российского МИД. Ранее, комментируя поставки немецкого вооружения боевикам ВСУ, Сергей Лавров напомнил руководству Германии о «крахе» их страны в XX веке.