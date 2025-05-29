Шерзод Асадов встретился в Москве с Дмитрием Песковым

«В рамках визита делегации Узбекистана в Москву у меня состоялась встреча с заместителем Руководителя Администрации Президента — Пресс-секретарем Президента Российской Федерации Дмитрием Песковым. Обсудили текущие вопросы и перспективы взаимодействия в информационной сфере и по подготовке профильных специалистов», — говорится в сообщении.