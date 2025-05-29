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Шерзод Асадов встретился в Москве с Дмитрием Песковым

Стороны обсудили запуск совместных проектов в области информационной политики и медиаподдержки двусторонней повестки.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов встретился с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Об этом Асадов сообщил в своем Telegram-канале.

«В рамках визита делегации Узбекистана в Москву у меня состоялась встреча с заместителем Руководителя Администрации Президента — Пресс-секретарем Президента Российской Федерации Дмитрием Песковым. Обсудили текущие вопросы и перспективы взаимодействия в информационной сфере и по подготовке профильных специалистов», — говорится в сообщении.

Асадов отметил, что особое внимание они уделили вопросам координации между пресс-службами глав государств, обмена профессиональным опытом и подходами к стратегическим коммуникациям. Подчеркнули важность развития компетенций сотрудников в условиях быстро меняющейся медиасреды и возрастающей роли цифровых платформ.

«Рассмотрели также отдельные планы на будущее, включая запуск совместных проектов в области информационной политики и медиаподдержки двусторонней повестки», — говорится в сообщении.

Стороны подтвердили общий настрой на открытый диалог, профессиональное взаимодействие и укрепление партнерских связей, добавил Асадов.