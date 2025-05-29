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США объявили о планах аннулировать визы китайским студентам

Рубио предупредил об изменении Вашингтоном визовых требований к заявителям, проживающим в КНР, включая Гонконг.

Источник: Аргументы и факты

США начнут аннулировать визы, выданные китайским студентам, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио на своей странице в соцсети X*.

Он отметил, что это решение коснётся тех, кто, по версии Вашингтона, связан с Коммунистической партией Китая или проходит обучение по ключевым специальностям.

Кроме того, Рубио предупредил об изменении визовых требований США к заявителям, проживающим в КНР, в том числе на территории специального административного района Гонконг.

Госсекретарь утверждает, что такая мера поможет проводить более тщательную проверку лиц, желающих въехать в Соединённые Штаты.

Напомним, 27 мая газета Politico написала, что американское правительство приостановило процесс проведения собеседований для желающих получить студенческие визы. В публикации утверждалось, что этот шаг связан с рассмотрением администрацией Белого дома возможности введения обязательной проверки аккаунтов в соцсетях для иностранцев, планирующих обучаться в США.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.