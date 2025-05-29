Минтранс предупредил водителей о новом требовании на дорогах

Минтранс намерен изменить правила пропуска автомобилей с мигалками.
Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс) анонсировало изменения в правилах дорожного движения, касающиеся маневрирования водителей при встрече с автомобилями, оснащенными спецсигналами. Новый проект постановления, подготовленный ведомствам, направлен на сокращение задержек экстренных служб, таких как скорая помощь, пожарные и правоохранительные органы.
«Последствия игнорирования требований уступать дорогу спецтранспорту — задержка прибытия скорой помощи в среднем на 5−10 минут, увеличение времени реагирования пожарных расчетов на 7−15 минут, снижение эффективности работы правоохранительных органов. При этом каждая секунда задержки спецтранспорта может стоить чьей-то жизни или здоровья», — отмечено в пояснительной записке. Информацию об этом передает «Парламентская газета».
Новые правила уточняют, что при приближении автомобиля с синими мигалками водители должны не только уступить дорогу, но и при необходимости освободить полосу или ряд, применяя соответствующие маневры. Если мигалки имеют синий и красный цвет, водители обязаны пропустить и сопровождающие автомобили.
Кроме того, уточняется, что автомобили ГИБДД, ФСБ и ФСО могут использовать как синие, так и красные проблесковые маячки. Эти изменения, по мнению авторов инициативы, должны повысить эффективность работы экстренных служб и сократить время их прибытия к месту вызова. Проект постановления находится на стадии обсуждения, и его реализация ожидается в ближайшее время.
Согласно данным, в России ежегодно фиксируется более 100 тысяч случаев непредоставления преимущества спецтранспорту. Основная часть этих случаев приходится на машины скорой помощи (около 60%), за ними следуют пожарные автомобили (30%) и полицейские машины (10%). Наибольшее количество нарушений наблюдается в Москве, Московской области и южных регионах страны.