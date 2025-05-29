Минтранс предупредил водителей о новом требовании на дорогах

Кроме того, уточняется, что автомобили ГИБДД, ФСБ и ФСО могут использовать как синие, так и красные проблесковые маячки. Эти изменения, по мнению авторов инициативы, должны повысить эффективность работы экстренных служб и сократить время их прибытия к месту вызова. Проект постановления находится на стадии обсуждения, и его реализация ожидается в ближайшее время.