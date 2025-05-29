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Денис Паслер назначил заместителей министра здравоохранения Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подписал указы о назначении новых заместителей министра здравоохранения в регионе, сообщил областной департамент информационной политики. Они приступят к исполнению обязанностей с 30 мая.

Источник: Коммерсантъ

Заместителями министра здравоохранения в Свердловской области назначены:

48-летний Евгений Кречетов: имеет образование в области права и медицины, ранее работал замминистра здравоохранения и социального развития Оренбургской области;

42-летний Вячеслав Липатов: окончил Оренбургский государственный аграрный университет, возглавлял Центр обеспечения деятельности системы здравоохранения Оренбургской области и также был замминистра здравоохранения этой области;

55-летний Игорь Пушкарев: окончил Тюменскую государственную медицинскую академию, был главврачом Детской городской больницы № 8 Екатеринбурга и возглавлял Станцию скорой медицинской помощи им. В. Ф. Капиноса;

50-летняя Екатерина Барсаева: окончила Пермскую государственную фармацевтическую академию, ранее работала консультантом по лекарственному обеспечению в минздраве Пермского края и возглавляла отдел организации лекарственного обеспечения в минздраве Свердловской области.

В то же время посты замминистра здравоохранения покидают Денис Демидов, Елена Чадова и Андрей Шастин — их планируют назначить на новые должности в системе здравоохранения.

Напомним, на прошлой неделе Денис Паслер подписал указ о назначении Василия Фадеева заместителем министра энергетики и ЖКХ региона, а бывшая заместитель министра региональной и информационной политики Оренбургской области Инна Аверкова возглавит департамент информационной политики Свердловской области.