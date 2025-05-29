Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Ингушетию. Об этом рассказала пресс-секретарь руководителя региона Лилия Галимова.
«Пока вы спите. Рустам Минниханов ночью прибыл с рабочей поездкой в Ингушетию», — написала Галимова в своем телеграм-канале.
У трапа самолета раиса Татарстана встретил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Ранее мы сообщали, что глава Татарстана Рустам Минниханов провел встречу со студентами Москвы. Он пригласил их посетить республику, чтобы рассмотреть возможности для будущего трудоустройства.