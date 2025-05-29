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Запас дальнобойных ракет Украины оценили

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с "Лентой.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» сообщил, что при интенсивных боевых действиях ВСУ хватит дальнобойных ракет на десять дней.

По его словам, у киевского режима остались ракеты Storm Shadow, «Скальпель» и ATACMS.

«Точное количество я не знаю, но предполагаю, что Storm Shadow и “Скальпелей” осталось не более 100−120, ATACMS — в пределах 100. Есть какая-то информация по поводу Таурусов, но я думаю, что она недостоверная», — добавил Матвийчук.

Он уточнил, что, по его мнению, у ВСУ осталось ракет всех вид, включая M270 и HIMARS осталось в переделах полутысячи.

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