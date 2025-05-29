Минюст США завел дело против Калифорнии из-за закона о трансгендерах

Уточняется, что недавно трансгендер* выиграл соревнования по прыжкам в длину и тройному прыжку среди девушек. После этого две семьи подали иск в суд из-за нарушения прав их дочерей. В документе говорилось, что штат «наносит вред сотням, если не тысячам, учениц, лишая спортсменок-девушек возможности стать чемпионками в своих видах спорта, лишая их возможности занять призовые места и получить награды, а также создавая небезопасную обстановку в туалетах и раздевалках».