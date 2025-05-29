Минюст США завел дело против Калифорнии из-за закона о трансгендерах

Министерство юстиции США начало расследование в отношении штата Калифорния из-за закона, позволяющего трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях, пишет New York Post со ссылкой на ведомство.
«Цель расследования — определить, не допускает ли Калифорния, её ведущие юридические, образовательные и спортивные организации дискриминацию по половому признаку», — говорится в материале.
Уточняется, что недавно трансгендер* выиграл соревнования по прыжкам в длину и тройному прыжку среди девушек. После этого две семьи подали иск в суд из-за нарушения прав их дочерей. В документе говорилось, что штат «наносит вред сотням, если не тысячам, учениц, лишая спортсменок-девушек возможности стать чемпионками в своих видах спорта, лишая их возможности занять призовые места и получить награды, а также создавая небезопасную обстановку в туалетах и раздевалках».
Напомним, в среду, 28 мая, стало известно, что президент США Дональд Трамп собирается лишить финансирования штат Калифорния из-за поддержки трансгендерных* спортсменов. Как передавало NBC News, американского лидера возмутил допуск к соревнованиям по легкой атлетике среди женщин 16-летнего Эрнандеса.
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