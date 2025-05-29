Швеция готовит коридоры для переброски войск к рубежам России по договору с США

Посол России в Швеции Сергей Беляев сообщил об активной модернизации и расширению транспортных путей в Швеции для возможной быстрой переброски войск в страны Прибалтики и Финляндию. По данным дипломата, эти шаги являются частью усилий страны после ратификации оборонного соглашения с США (DCA), предоставляющего американской стороне доступ к 17 военным объектам страны.