Эксперт Панкратов объяснил, почему жена назвала Макрона неудачником

«Можно предположить, что разногласия более глубоки, чем кажутся и они прорываются на публику. Инцидент с пощечиной и последовавшая за ним реакция жены, скорее всего, отражают личные и эмоциональные проблемы, а не конкретные политические события, такие как попытки переговоров по Украине, критика внутри страны, высказывания Трампа или эта пресловутая недавняя история с “салфеточкой и ложечкой для сахара”», — объяснил эксперт.