Эксперт Панкратов объяснил, почему жена назвала Макрона неудачником

Бриджит Макрон назвала супруга, президента Франции Эммануэля Макрона неудачником и дала ему пощечину из-за разочарования. Такую причину публичного скандала в семье французского политика предположил в беседе с aif.ru врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.
«Можно предположить, что разногласия более глубоки, чем кажутся и они прорываются на публику. Инцидент с пощечиной и последовавшая за ним реакция жены, скорее всего, отражают личные и эмоциональные проблемы, а не конкретные политические события, такие как попытки переговоров по Украине, критика внутри страны, высказывания Трампа или эта пресловутая недавняя история с “салфеточкой и ложечкой для сахара”», — объяснил эксперт.
По его словам, подтолкнуть Брижит к такому резкому и неожиданному поступку могли скрытые, явно искусственно подавленные эмоции, которые никогда не принято демонстрировать на публике.
«Такое выражение злости и явного раздражения по отношению к супругу могла быть реакция на им причинённую боль, может быть это было от страха. За злостью часто скрываются: стыд, вина, разочарование, отчасти даже безнадёга. Несоответствие ожиданий в отношениях так же могли дать отвращение и разочарование», — уточнил Панкратов.
Кроме того, пощечиной и обидными словами, по мнению эксперта, Брижит Макрон могла обозначить личные границы и выразить свой протест.
«По совокупности этот резкий поступок Брижит Макрон, скорее всего был вызван не одной какой-то из выше названных конкретных причин, а это комплексом негативных эмоций, которые накопились и искали выхода. Это такая типичная реакция злости, разочарования, одновременно стыда и желания прекратить унижения, таким образом защитить себя, поставить барьеры, красные флажки личного пространства», — добавил он.
Ранее стало известно, что в интервью британскому журналу The Express эксперт объяснил, что Брижит Тронье после удара по лицу своему мужу, президенту Франции Эммануэлю Макрону. Он прочитал по губам, что она пробормотала: «Держись подальше, неудачник».