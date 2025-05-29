Меликов предупредил о сносе многоэтажек в Дагестане

В Дагестане призвали снести незаконные многоэтажки.
В Дагестане многоэтажки строящиеся или уже возведенные незаконно, не отвечающие требованиям безопасности, должны быть снесены. С таким заявлением выступил глава региона Сергей Меликов, также отметив, что в городах республики нужно провести реновацию с освобождением площадей под комплексное развитие территорий.
«Сегодня мы определяем степень безопасности тех многоквартирных домов, которые мы можем нормативно оформить, соответственно, поставить на учет, на баланс, в том числе в сетевых компаниях, и уже правильно продолжать их эксплуатацию… Что касается тех домов, которые вообще уже признаны незаконно возведенными,, я думаю, что здесь решение должно быть радикальное: запрет строительства и их снос», — сказал Меликов РИА «Новости» на полях Кавказского инвестиционного форума, комментируя случаи взрывов газа в многоэтажках. По его словам, в республике выявлено более 800 объектов, построенных с нарушением нормативных требований, в основном в Махачкале и Каспийске.
Меликов отметил, что многие города республики страдают от хаотичной застройки, которая не учитывает потребности жителей, такие как наличие детских площадок, парковок и социальных объектов. Он также указал на проблемы с ресурсоснабжением, включая отсутствие технических условий от поставщиков и проблемы с учетом потребления газа и электроэнергии. «Сложившаяся ситуация создает угрозу безопасности собственников квартир и приводит к огромной задолженности перед “Россетями” и “Газпромом”, — добавил он.
Глава региона подчеркнул, что необходимо провести реновацию городов, освободив площади для законного строительства в рамках программы комплексного развития территорий. Это включает в себя не только жилые дома, но и объекты инфраструктуры, такие как дворовые пространства, стоянки и социальные объекты.