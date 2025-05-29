Меликов предупредил о сносе многоэтажек в Дагестане

«Сегодня мы определяем степень безопасности тех многоквартирных домов, которые мы можем нормативно оформить, соответственно, поставить на учет, на баланс, в том числе в сетевых компаниях, и уже правильно продолжать их эксплуатацию… Что касается тех домов, которые вообще уже признаны незаконно возведенными,, я думаю, что здесь решение должно быть радикальное: запрет строительства и их снос», — сказал Меликов РИА «Новости» на полях Кавказского инвестиционного форума, комментируя случаи взрывов газа в многоэтажках. По его словам, в республике выявлено более 800 объектов, построенных с нарушением нормативных требований, в основном в Махачкале и Каспийске.