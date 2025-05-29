«Слишком большой»: Трампа не устраивает «летающий дворец» за $400 млн от Катара

Даренному коню в зубы не смотрят, а вообще президент США позабыл, что это не совсем подарок. Ранее эмир Катара заявил, что самолёт, который королевская семья подарит Дональду Трампу, будет не личным презентом, а межправительственной сделкой. Несмотря на это, член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии потребовал начать официальное расследование из-за слишком дорогого «подарка».