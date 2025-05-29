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«Слишком большой»: Трампа не устраивает «летающий дворец» за $400 млн от Катара

Президент США Дональд Трамп высказался о роскошном подарке, который ему великодушно преподнесло руководство Катара — Boeing 747−8, который называют «летающим дворцом». По данным The Guardian, в Овальном кабинете, отвечая на вопросы журналистов, он удивлялся исполинским размером воздушного судна.

Источник: Life.ru

«Откровенно говоря, он слишком большой», — считает глава Белого дома.

На вопрос о возможном использовании этого Boeing 747−8 в качестве будущего президентского борта номер один, Трамп подтвердил, что самолёт уже находится на территории Соединённых Штатов и проходит переоборудование в соответствии с жёсткими военными стандартами.

Даренному коню в зубы не смотрят, а вообще президент США позабыл, что это не совсем подарок. Ранее эмир Катара заявил, что самолёт, который королевская семья подарит Дональду Трампу, будет не личным презентом, а межправительственной сделкой. Несмотря на это, член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии потребовал начать официальное расследование из-за слишком дорогого «подарка».