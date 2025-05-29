Стало известно о положении ВСУ в Красноармейске

Российские войска планомерно берут в окружение ВСУ, находящиеся в Красноармейске. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, передает РИА Новости.
Он также предположил, что ВС РФ могут избежать уличных боев за город. Хотя ВСУ создали в населенном пункте серьезную линию обороны.
«Мы видим, что идет постепенный охват города и, конечно, насколько это получится, будет видно уже по оперативной обстановке. Командование наших подразделений будет принимать соответствующие решения. То есть, если получится избежать городских боев — это, конечно же, хорошо. Если не получится, это уже другая история», — пояснил Пушилин.
Он подчеркнул, что российские командиры и бойцы уже имеют огромный опыт освобождения разных по масштабу населенных пунктов. Поэтому, уверен глава ДНР, они знают, как и что делать. При этом основное внимание уделено сохранению жизней личному составу ВС РФ.
Ранее «МК» писал, что ВСУ насильно вывезли из Красноармейска детей. И создали линию обороны для ведения городских боев.