Стало известно о положении ВСУ в Красноармейске

«Мы видим, что идет постепенный охват города и, конечно, насколько это получится, будет видно уже по оперативной обстановке. Командование наших подразделений будет принимать соответствующие решения. То есть, если получится избежать городских боев — это, конечно же, хорошо. Если не получится, это уже другая история», — пояснил Пушилин.