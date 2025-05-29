«Мы уверены в своих действиях». Совбез сообщил о местах размещения российского комплекса «Орешник» в Беларуси

Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович сказал о местах размещения в Беларуси российского ракетного комплекса «Орешник», сообщает РИА Новости.
Так, Вольфович пояснил, что решения о размещении российского «Орешника» на территории Беларуси к концу 2025-го должны перейти в «практическую плоскость».
— Вопросы эти отработаны, — подчеркнул он.
При этом госсекретарь белорусского Совбеза сказал и о местах размещения данного вида вооружения в республике.
— Места размещения «Орешника» на территории Беларуси уже определены. Идет подготовка к плановым порядкам, — прокомментировал он.
Главным при этом Вольфович назвал уверенность и спокойствие за безопасность народов Беларуси и России, которую дает понимание того, что «Орешник» — «у нас есть, где оно есть и как оно действует». Также он назвал вооружение, которое поступит в Беларусь «надежным отпором» в случае развязывания агрессии против республики.
А резюмируя, госсекретарь Совбеза добавил, что и недругам не стоит сомневаться в решимости применения данного оружия в случае такой необходимости.
— Хотелось бы, чтобы до этого не дошло. Надеюсь, что все-таки до этого не дойдет, — заключил он.
К слову, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Минск поставит на вооружение две установки «Орешника» к концу 2025 года. До этого белорусский лидер заявлял, что российский «Орешник» охладил тех, кто поставил мир на грань третьей мировой войны.