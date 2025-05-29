«Мы уверены в своих действиях». Совбез сообщил о местах размещения российского комплекса «Орешник» в Беларуси

Главным при этом Вольфович назвал уверенность и спокойствие за безопасность народов Беларуси и России, которую дает понимание того, что «Орешник» — «у нас есть, где оно есть и как оно действует». Также он назвал вооружение, которое поступит в Беларусь «надежным отпором» в случае развязывания агрессии против республики.