Льготные кредиты и поступление в вузы без экзаменов: Володин напомнил о новых законах в РФ

Володин напомнил о законах, вступающих в силу в июне.
В июне 2025 года в России начнут действовать новые законы, направленные на борьбу с кибермошенничеством, усиление контроля за производителями. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
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«Какие законы вступают в силу в июне. Заработает комплекс мер, направленных на борьбу с кибермошенниками Недобросовестные производители не смогут уйти от ответственности», — сообщил Володин в официальном telegram-канале. Он отметил, что в силу скоро вступит законы о поддержке малого и среднего бизнеса, о технологической политике РФ и о защите граждан от недобросовестных производителей.
Одним из ключевых изменений станет запрет для банков, органов власти, операторов связи и маркетплейсов информировать граждан через иностранные мессенджеры. Кроме того, новые правила ограничивают отправку сообщений с кодами доступа на Госуслуги во время телефонных разговоров. «Все это позволит защитить граждан от действий преступников, а также убережет их от финансовых потерь», — подчеркнул Володин.
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Также вступают в силу нормы, которые обязывают предпринимателей уведомлять о своей деятельности. В случае невыполнения этого требования ведение бизнеса будет считаться нарушением. По словам Володина, это позволит контролирующим органам своевременно выявлять некачественную или контрафактную продукцию и проводить проверки условий производства.
Он отметил, что особое внимание уделено мерам поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Уже вступили в силу законы о льготах при поступлении в вузы для детей боевых участников. С 2022 года принято 130 законодательных инициатив, направленных на защиту интересов защитников страны и их близких.