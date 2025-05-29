Льготные кредиты и поступление в вузы без экзаменов: Володин напомнил о новых законах в РФ

«Какие законы вступают в силу в июне. Заработает комплекс мер, направленных на борьбу с кибермошенниками Недобросовестные производители не смогут уйти от ответственности», — сообщил Володин в официальном telegram-канале. Он отметил, что в силу скоро вступит законы о поддержке малого и среднего бизнеса, о технологической политике РФ и о защите граждан от недобросовестных производителей.