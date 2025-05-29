Парламентарий подчеркнул, что меморандумы о прекращении огня, по его мнению, уже подготовили обе стороны конфликта на Украине. Причем США отдают предпочтение условиям РФ. Однако Киев уже сейчас пытается убедить всех в собственном нежелании их принимать. Мол, готовы «сражаться до победного конца». Даже если придется мобилизовать студентов.