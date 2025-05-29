Киев собирается отвергнуть предложенный Россией меморандум о перемирии. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.
Парламентарий подчеркнул, что меморандумы о прекращении огня, по его мнению, уже подготовили обе стороны конфликта на Украине. Причем США отдают предпочтение условиям РФ. Однако Киев уже сейчас пытается убедить всех в собственном нежелании их принимать. Мол, готовы «сражаться до победного конца». Даже если придется мобилизовать студентов.
«Эта показуха, наравне с заявлениями Зеленского про удары возмездия — демонстрация неготовности к любому компромиссу. Чтобы повысить ставки на грядущих переговорах, и не показывать слабость — вместо нее пропаганда рисует готовность воевать до призыва собак и кошек, в вечном (конфликте — прим.ред.)», — написал Дубинский.
При этом он подчеркнул, что подобная позиция со стороны Киева не приведет украинскую сторону ни к чему хорошему. Поскольку у Зеленского, добавил Дубинский, осталось всего три месяца. Затем одобренная экс-президентом США Джо Байденом помощь попросту закончится.
Немногим ранее депутат также предупреждал о катастрофических последствиях для Украины в случае ее отказа от мира. По его словам, при несогласии Владимира Зеленского завершить конфликт страна попросту перестанет существовать. Причем об этом главе киевского режима уже косвенно заявил президент США Дональд Трамп.