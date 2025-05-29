На регионами России за ночь уничтожили почти полсотни БПЛА. Военная операция, день 1191-й

8:32 Берлин намерен финансировать производство дальних беспилотных летательных аппаратов для ВСУ, сообщает газета Welt со ссылкой на источники в немецком правительстве.
8:21 Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал Москву к дальнейшему диалогу с Киевом, сообщили в Госдепартаменте США по итогам разговора.
8:14 Украина и Германия работают над поставками дальнобойных крылатых ракет TAURUS Украине, заявил в интервью RTL президент Украины Владимир Зеленский, но отказался приводить подробности.
«Вопрос Taurus обсуждался в двух разговорах между мною и канцлером [Фридрихом Мерцем]. Мы работаем в этом направлении, но я не могу раскрыть больше деталей — я пообещал это канцлеру и держу слово», — сказал Зеленский.
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8:06 ? Средства ПВО уничтожили за ночь 48 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Три из них были сбиты над Московским регионом, 30 — над Белгородской областью, над Орловской, Рязанской и Крымом — по четыре, два — над Брянской областью, еще один — над Тамбовской.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1191-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.