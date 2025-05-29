На регионами России за ночь уничтожили почти полсотни БПЛА. Военная операция, день 1191-й

8:06 ? Средства ПВО уничтожили за ночь 48 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Три из них были сбиты над Московским регионом, 30 — над Белгородской областью, над Орловской, Рязанской и Крымом — по четыре, два — над Брянской областью, еще один — над Тамбовской.