Фидан раскрыл подробности встречи с Путиным

«Важно понять мышление сторон и то, как выстроить это уравнение, то есть, что было бы хорошо предложить, куда мы можем пойти дальше, какие еще есть усилия, которые не были предложены? Важно уметь видеть это. Поскольку Россия является конечной инстанцией, принимающей решения, важно видеть нюансы, чувствительность… Такие контакты и возможность обсуждать их с большой искренностью очень важны, если вы действительно хотите что-то сделать. В этом отношении я считаю встречу очень полезной», — сказал глава МИД Турции.