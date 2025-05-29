Фидан раскрыл подробности встречи с Путиным

Фидан находился с визитом в Москве
«Встреча (с Путиным — ред.) прошла в очень теплой атмосфере, откровенно говоря. В основном мы говорили о переговорах по Украине. Мы говорили об атомной электростанции “Аккую”, отношениях между Турцией и Россией, а также о текущем процессе Botaş с “Газпромом”. После переговоров в Стамбуле у нас возникли некоторые мнения, я передал их, получил их реакцию, чтобы, когда я поеду в Киев (визит планируется в четверг-пятницу — ред.), у меня был продуктивный визит-тур», — приводит слова главы МИД газета Milliyet.
По словам Фидана, в таких переговорах важно понять «мысли собеседника».
«Важно понять мышление сторон и то, как выстроить это уравнение, то есть, что было бы хорошо предложить, куда мы можем пойти дальше, какие еще есть усилия, которые не были предложены? Важно уметь видеть это. Поскольку Россия является конечной инстанцией, принимающей решения, важно видеть нюансы, чувствительность… Такие контакты и возможность обсуждать их с большой искренностью очень важны, если вы действительно хотите что-то сделать. В этом отношении я считаю встречу очень полезной», — сказал глава МИД Турции.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Он также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.