«Дорожка фронтовая»: военные автомобилисты отмечают профессиональный праздник

Военные автомобилисты продолжают выполнять свою важнейшую миссию в Сирии, а также в ходе специальной военной операции на территории Украины. Задача подвоза грузов остается одной из самых сложных и опасных, требуя от специалистов профессионализм, отвагу и самоотверженность. Под обстрелами, на разрушенных дорогах, в условиях дефицита топлива и запчастей, военные водители и сейчас доставляют жизненно важные грузы «за ленточку».