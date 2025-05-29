«Дорожка фронтовая»: военные автомобилисты отмечают профессиональный праздник

29 мая в Вооружённых Силах Российской Федерации отмечается День военного автомобилиста. Истоки праздника уходят в далекий 1910 год. Именно тогда, по воле императора Николая II, в Санкт-Петербурге была создана первая в Российской империи учебная автомобильная рота. Это событие знаменовало формирование автомобильных войск русской армии.
Представьте себе Санкт-Петербург начала XX века: кони, запряженные в громоздкие повозки, медленно и неэффективно передвигающиеся по мощёным улицам. Поэтому первые автомобильные подразделения представляли собой значительное усовершенствование системы доставки грузов и войск.
Начало Первой мировой войны 1914 года резко увеличило потребность в автомобильном транспорте. Было принято решение о формировании 11 автомобильных рот. В тот же год был принят устав для автомобильных частей, который регламентировал деятельность, организацию и управление этих подразделений.
После революции, к 1936 году в стрелковых корпусах Красной армии имелись автомобильные батальоны, в каждом из которых было по 240 автомобилей. 27 мая 1938 года был создан 6-й отдел (автотранспортной и дорожной службы) Генерального штаба Красной армии.
Серьезным испытанием для военных автомобилистов стала Великая Отечественная война. Автомобилисты обеспечивали бесперебойную доставку боеприпасов, продовольствия, медикаментов и всего необходимого для фронта. Всего за годы Великой Отечественной войны автомобильным транспортом было перевезено свыше 145 млн тонн грузов. Общий грузооборот военного автомобильного транспорта в ходе Великой Отечественной войны составил 3,5 млрд тонно-километров.
В Афганистане автомобильным войскам отводилась решающая роль в обеспечении 40-й армии необходимыми материальными средствами. По дорогам Афгана, задачи подвоза выполняли ежедневно до 50 автомобильных колонн, в условиях сложного горного рельефа, частых нападений и непредсказуемой погоды.
За период боевых действий было перевезено более 10 млн тонн различных грузов. Большой опыт войск активно использовался в последующих военных конфликтах на территории Чечни (в период 1994—2005 годов было перевезено свыше 1 млн тонн материальных средств), Южной Осетии и др.
Военные автомобилисты продолжают выполнять свою важнейшую миссию в Сирии, а также в ходе специальной военной операции на территории Украины. Задача подвоза грузов остается одной из самых сложных и опасных, требуя от специалистов профессионализм, отвагу и самоотверженность. Под обстрелами, на разрушенных дорогах, в условиях дефицита топлива и запчастей, военные водители и сейчас доставляют жизненно важные грузы «за ленточку».
Сегодня, автомобильные войска относятся к специальным войскам, входят в состав соединений, объединений, тыла армии и флота. Специалисты автомобильных войск — это не только водители, но и военнослужащие этих подразделений, Главного автобронетанкового управления, а также научно-исследовательских и образовательных организаций Минобороны России.