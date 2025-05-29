Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, почему на самом деле Маск ушел из DOGE

Срок полномочий Илона Маска в DOGE заканчивается 30 мая.

Американский бизнесмен Илон Маск покидает пост главы Департамента эффективности правительства США (DOGE) не из-за разрыва дружеской связи с президентом Дональдом Трампом, а из-за изначальных договоренностей, что его работа в ведомстве будет составлять только 130 дней, говорится в посте DogeDesigner, который репостнул Маск.

«СМИ попытаются убедить вас, что президент Трамп и Илон Маск больше не друзья, и именно поэтому Маск ушел. Чего они вам не скажут, так это то, что Илон был специальным государственным служащим, срок службы которого ограничивался 130 днями», — говорится в посте в социальной сети X*.

Уточняется, что срок полномочий Маска заканчивается завтра — 30 мая.

Напомним, в среду, 28 мая, стало известно, что бизнесмен покидает должность руководителя DOGE. Он поблагодарил Трампа за возможность принять участие в сокращении избыточных расходов государства и выразил уверенность, что департамент и дальше будет выполнять свою миссию.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.