Стало известно, почему на самом деле Маск ушел из DOGE

Американский бизнесмен Илон Маск покидает пост главы Департамента эффективности правительства США (DOGE) не из-за разрыва дружеской связи с президентом Дональдом Трампом, а из-за изначальных договоренностей, что его работа в ведомстве будет составлять только 130 дней, говорится в посте DogeDesigner, который репостнул Маск.
«СМИ попытаются убедить вас, что президент Трамп и Илон Маск больше не друзья, и именно поэтому Маск ушел. Чего они вам не скажут, так это то, что Илон был специальным государственным служащим, срок службы которого ограничивался 130 днями», — говорится в посте в социальной сети X*.
Уточняется, что срок полномочий Маска заканчивается завтра — 30 мая.
Напомним, в среду, 28 мая, стало известно, что бизнесмен покидает должность руководителя DOGE. Он поблагодарил Трампа за возможность принять участие в сокращении избыточных расходов государства и выразил уверенность, что департамент и дальше будет выполнять свою миссию.
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