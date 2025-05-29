Стало известно, почему на самом деле Маск ушел из DOGE

«СМИ попытаются убедить вас, что президент Трамп и Илон Маск больше не друзья, и именно поэтому Маск ушел. Чего они вам не скажут, так это то, что Илон был специальным государственным служащим, срок службы которого ограничивался 130 днями», — говорится в посте в социальной сети X*.