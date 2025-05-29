Глава МИД Турции Фидан назвал очень теплой и полезной встречу с Путиным

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал очень теплой и полезной встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в рамках его официального визита в Москву.
«Встреча, откровенно говоря, прошла в очень теплой атмосфере», — прокомментировал он общение с российским лидером.
Фидан уточнил, что во время их встречи в основном речь шла о переговорах по урегулированию ситуации на Украине. «У нас, как Турции, были определенные оценки после прошедших переговоров в Стамбуле, я озвучил их, получил реакцию на них», — отметил он.
Глава турецкого внешнеполитического ведомства выразил надежду, что общение с российским лидером «будет способствовать продуктивности» его визита в Киев, который запланирован на 29−30 мая.
«Такие контакты и возможность искреннего обсуждения на них очень важны, если вы действительно хотите что-то сделать. В этом отношении я нашел встречу очень полезной», — подчеркнул дипломат.
Напомним, Владимир Путин и Хакан Фидан встретились в минувший понедельник, 26 мая, обсудив не только украинский кризис, но и вопросы двусторонних отношений в области экономики и энергетики. Турецкий министр также отметил, что атмосфера доверия между президентами России и Турции, которая есть сейчас, «это чрезвычайно важный элемент отношений между двумя странами».