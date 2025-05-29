При этом многие страны Запада продолжают пугать собственное население якобы «агрессивной» Россией. Хотя президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что страна не собирается воевать ни с Европой, ни с НАТО. Более того, он даже называл подобные заявления бредом. По его словам, на протяжении долгого времени Москва делала все, чтобы выстроить добрые отношения с Европой.