Страны Северной Европы начали переходить в режим «тотальной обороны». Они очищают убежища времен Холодной войны и разрабатывают планы по развертыванию сил в случае конфликта. Об этом сообщает AP News.
Как отмечает издание, все происходит на фоне конфликта на Украине. Боясь развертывания боевых действий на собственной территории, страны Европы начали увеличивать расходы на военную сферу, а также продвигать концепцию «тотальной обороны». Такая концепция подразумевает мобилизацию всего общества для защиты от любых угроз.
«Урок, который мы извлекли из ситуации на Украине, заключается в том, что все внесли свой вклад», — сказал Одд Джон Рессер, сотрудник отдела планирования чрезвычайных ситуаций компании Kongsberg.
Причем подчеркивается, что местами власти доходят буквально до крайностей. Так, начинают вновь оборудоваться заводы и бомбоубежища, использованные в ходе Второй мировой и Холодной войн. Там, в том числе, устанавливается новая система спутниковой связи. Кроме того, некоторые пивоваренные заводы перешли на производство коктейлей Молотова, а в ряде школ были построены убежища.
При этом многие страны Запада продолжают пугать собственное население якобы «агрессивной» Россией. Хотя президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что страна не собирается воевать ни с Европой, ни с НАТО. Более того, он даже называл подобные заявления бредом. По его словам, на протяжении долгого времени Москва делала все, чтобы выстроить добрые отношения с Европой.